Sudachi - The Demon King Incident Tome 8

Un récit de fantasy pas comme les autres, qui vous fera passer du rire aux larmes ! La famille Sudachi et le jeune patron de La Styade s'allient temporairement pour retrouver le mystérieux vendeur d'items illégaux qui a attaqué Mme Symétrie. Guidés par Nicholas, chef d'atelier de l'usine de jouets, ils entament l'ascension du Mont Goldwarf. Mais une avalanche les sépare ! Tandis qu'Ash, Mao et Evolución tentent de les rejoindre, Murabito et Akihdo trouvent refuge dans une étrange grotte... qui n'est autre que le crâne d'un monstre géant. Et si ce lieu renfermait de sombres secrets ? !