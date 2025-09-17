Camille ou la vraie vie

Normandie, 1868. La ville du Havre organise une exposition maritime internationale afin de mettre en valeur le progrès et l'essor commercial de la France. L'événement attire des voyageurs, des négociants, des ouvriers ou encore des journalistes du monde entier. Camille Vatine y tient un stand et fait des rencontres déterminantes. Cette jeune bibliothécaire de dix-huit ans, tournée vers les autres, s'engage dans l'éducation et l'émancipation des femmes. Au coeur d'une conspiration politique, tiraillée entre devoir et passion, raison et sentiment, Camille devra faire des choix difficiles. Née en 1956, Brigite Piedfert est une romancière normande.