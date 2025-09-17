Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Camille ou la vraie vie

Brigite Piedfert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Normandie, 1868. La ville du Havre organise une exposition maritime internationale afin de mettre en valeur le progrès et l'essor commercial de la France. L'événement attire des voyageurs, des négociants, des ouvriers ou encore des journalistes du monde entier. Camille Vatine y tient un stand et fait des rencontres déterminantes. Cette jeune bibliothécaire de dix-huit ans, tournée vers les autres, s'engage dans l'éducation et l'émancipation des femmes. Au coeur d'une conspiration politique, tiraillée entre devoir et passion, raison et sentiment, Camille devra faire des choix difficiles. Née en 1956, Brigite Piedfert est une romancière normande.

Par Brigite Piedfert
Chez Editions de la Loupe

|

Auteur

Brigite Piedfert

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Normandie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Camille ou la vraie vie par Brigite Piedfert

Commenter ce livre

 

Camille ou la vraie vie

Brigite Piedfert

Paru le 01/10/2025

438 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382993125
9782382993125
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.