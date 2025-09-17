Un jour de chien

Un matin d'hiver glacial, dans une exploitation agricole quelque part en Limousin, Daguet, vieux piqueux de 69 ans, se laisse aller à la nostalgie. Au déclin de sa vie, se sentant affaibli et vieillissant, il raconte l'histoire d'un amour inaccompli, entretenu secrètement pour sa patronne depuis des années. Il repense aux déceptions, aux occasions manquées et à cette soif de bonheur inassouvie qui ont, au fil du temps, fait de lui un homme empli de désillusion et de morosité. Alors que la neige recouvre peu à peu le paysage, il se lance avec quelques compagnons dans une chasse à courre. L'occasion de parcourir un monde agricole en crise, au bord de l'effondrement. A travers le drame existentiel d'un homme, c'est la disparition de toute une civilisation que dénonce Xavier Patier, dans un roman aussi haletant que tragique.