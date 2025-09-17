Inscription
Rick & Morty Intégrale Tome 3

Marc Ellerby, Sarah Graley, Zac Gorman, Kyle Starks, Katy Farina, Collectif, Justin Roiland, C. J. Cannon

Edition compendium contenant les tomes 5 & 6 parus chez HiComics en août et novembre 2019. Venez pour les blagues, restez pour la dévastation de votre âme. " Ce genre de tome permet vraiment aux comics de se transcender et d'offrir bien plus qu'un produit dérivé à l'excellente série TV qu'est Rick and Morty. " CBR. com " Digne des meilleurs épisodes de Rick & Morty, sauf que Rick semble encore plus dingue que dans la série ! " Goodreads. com

Par Marc Ellerby, Sarah Graley, Zac Gorman, Kyle Starks, Katy Farina, Collectif, Justin Roiland, C. J. Cannon
Chez Hi Comics

|

Auteur

Marc Ellerby, Sarah Graley, Zac Gorman, Kyle Starks, Katy Farina, Collectif, Justin Roiland, C. J. Cannon

Editeur

Hi Comics

Genre

Comics - Humour

Rick & Morty Intégrale Tome 3

Marc Ellerby, Sarah Graley, Zac Gorman, Kyle Starks, Justin Roiland, C. J. Cannon

Paru le 17/09/2025

288 pages

Hi Comics

29,95 €

