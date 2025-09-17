Rick & Morty Intégrale Tome 3

Edition compendium contenant les tomes 5 & 6 parus chez HiComics en août et novembre 2019. Venez pour les blagues, restez pour la dévastation de votre âme. " Ce genre de tome permet vraiment aux comics de se transcender et d'offrir bien plus qu'un produit dérivé à l'excellente série TV qu'est Rick and Morty. " CBR. com " Digne des meilleurs épisodes de Rick & Morty, sauf que Rick semble encore plus dingue que dans la série ! " Goodreads. com