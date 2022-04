La vie d'après. Les retours de la Grande Guerre

1918 : les armes se taisent, à l'Ouest du moins. Il faut désormais rentrer chez soi, restaurer l'ordre, panser les plaies, rendre hommage aux morts, réparer et réinsérer les vivants. Sortir de la guerre n'a pourtant rien d'évident. Si d'aucuns espèrent un retour à la normale, d'autres se projettent dans un avenir transformé. Ces aspirations concurrentes ou contradictoires compliquent l'avènement d'un "monde d'après" qui reste à inventer, tant les traces physiques et morales du conflit demeurent prégnantes. A travers la question du retour et sous la plume de spécialistes, les textes composant cet ouvrage proposent autant d'analyses des profondes transformations nées du premier conflit mondial et des manières de les surmonter. Qu'ils évoquent la France, la Belgique, l'Italie ou le Canada, les auteurs multiplient les approches pour donner à voir la façon dont "l'après" a été vécu, pensé ou inventé.