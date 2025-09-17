Au coeur des autres

Et si le dialogue était un art de vivre ? Dialogue avec le monde et ce qui nous arrive, dialogue des êtres humains entre eux, hommes et femmes, juifs et non juifs, pauvres et riches. Dialogue du croyant avec ses Ecritures et ses rites sacrés. Et en filigrane, dans le clair-obscur de toutes ces rencontres, Dieu lui-même s'adresse aux hommes "comme à des amis" . Il noue "une conversation variée et étonnante" et les appelle à la vie en plénitude. Le plus humble des dialogues de la vie est potentiellement le dialogue de salut. Cette notion théologique, qui peut paraître obscure, éclaire en fait le sens de tout dialogue, des résistances rencontrées, de la conversion tant personnelle qu'ecclésiale qu'il permet. Elle offre un renouvellement à la réflexion théologique elle-même, pourvu que l'on garde cette conviction au coeur : On ne perd rien avec le dialogue ! On gagne toujours ! (Pape François) Christian Salenson est prêtre du diocèse de Nîmes. Membre de l'équipe de fondation de l'Institut de Sciences et de Théologie des Religions de Marseille, sous la responsabilité de Jean-Marc Aveline, en 1992. Actuellement il dirige au sein de l'ISTR un département d'Etudes et de Recherches sur les Religions à l'Ecole (DERRE) avec Mme Dominique Santelli. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages autour de Christian de Chergé, et de questions théologiques variées.