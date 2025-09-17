Inscription
Dijon métropole

Petit Futé

La collection historique du Petit Futé a fait peau neuve et vous propose le CityBook : le livre de votre ville ! Il a adopté un format mini-magazine et vous propose des rencontres avec des interviews, des découvertes pour mieux vivre au quotidien et ses coups de coeur : des restaurants qui se distinguent, des adresses insolites, d'autres qui viennent d'ouvrir et qui sont de véritables pépites en devenir. Des personnalités sont également mises à l'honneur et bien sûr, vous retrouvez la base d'un Petit Futé : les bons plans. Que ce soit pour se régaler à une bonne table, s'amuser, sortir, faire du sport ou prendre soin de soi en faisant du shopping, la ville est passée au peigne fin et vous en retrouvez le meilleur dans cette édition. Petit Futé, vous allez re-découvrir votre ville et vous aurez des bons plans et des expériences à partager !

Petit Futé
Editions Déclics

Auteur

Petit Futé

Editeur

Editions Déclics

Genre

Bourgogne

Dijon métropole

Petit Futé

Paru le 08/09/2025

288 pages

Editions Déclics

7,95 €

9782370573315
