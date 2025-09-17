Baby Tome 3

50% femme. 50% machine. 100% badass ! 1er décembre 2043... le "Jour du Jugement" est proche. Dans les rues délabrées de Taïwan un parasite inconnu, Baby transforme les êtres humains en monstres mécaniques, provoquant un véritable carnage et poussant l'Humanité au bord de l'extinction. Attaquée par l'un de ces mutants, Elisa survit, mais un Baby réussit à s'introduire dans sa main gauche, sans pour autant la transformer en un hybride mécanique ! Un an plus tard, Elisa décide de quitter la ville pour faire toute la lumière sur cette affaire. Alors qu'elle est gravement blessée, elle croise sous terre une équipe de chercheurs en mission secrète : ils doivent ramener une mystérieuse jeune fille nommée Alice au sanctuaire des humains. Alors qu'ils sont cernés par les mutants et se demandent si leur dernière heure a sonné, Alice pourrait bien être la clé de l'énigme... Quelle est la véritable origine de Baby ? Le mystère qui se cache derrière tout ce chaos sera élucidé au moment même où l'identité d'Alice sera révélée... Après Yan, Chang Sheng revisite le récit postapocalyptique et le survival dans une trilogie d'action survitaminée, entre Parasite et The Walking Dead !