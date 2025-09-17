C'est du pipeau !

Cet ouvrage a pour ambition de révéler l'importance du vocabulaire et des expressions liées à la musique dans la langue française. Par sa pratique spécifique, par la variété des instruments et familles instrumentales, des styles musicaux, des types de musiciens ou des techniques de jeu mises en oeuvre, les musiciens ont utilisé un grand nombre d'expressions et locutions que nous utilisons quotidiennement, à l'oral comme à l'écrit. Par sa démarche, cet ouvrage s'éloigne du simple dictionnaire de mots ou notions : il s'agit en effet de tenter de comprendre par quels mécanismes ces tournures sont devenues familières ou proverbiales.