C'est du pipeau !

Stéphane Gendron

ActuaLitté
Cet ouvrage a pour ambition de révéler l'importance du vocabulaire et des expressions liées à la musique dans la langue française. Par sa pratique spécifique, par la variété des instruments et familles instrumentales, des styles musicaux, des types de musiciens ou des techniques de jeu mises en oeuvre, les musiciens ont utilisé un grand nombre d'expressions et locutions que nous utilisons quotidiennement, à l'oral comme à l'écrit. Par sa démarche, cet ouvrage s'éloigne du simple dictionnaire de mots ou notions : il s'agit en effet de tenter de comprendre par quels mécanismes ces tournures sont devenues familières ou proverbiales.

Par Stéphane Gendron
Actes Sud Editions

Auteur

Stéphane Gendron

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Histoire de la musique

C'est du pipeau !

Stéphane Gendron

Paru le 17/09/2025

307 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

9782330209087
© Notice établie par ORB
