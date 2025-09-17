Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

J'ai peur !

Thomas Baas, Olivier Dutto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans son lit, Emmie a peur, trèèèès peur. "BOUH ! " Une araignée se laisse glisser du plafond. Mais Emmie ne la regarde même pas. "Pfff, c'est pas toi qui me fais peur ! " . "Tu veux dire qu'il y a quelque chose qui fait plus peur que moi ? ! GLAGLAGLA ! " L'araignée se réfugie dans le lit d'Emmie. Puis c'est au tour du voleur, du loup, de l'horrible monstre, de l'affreux ogre de se jeter sous la couette d'Emmie. Mais qui est donc plus horriblement atrocifique que toutes ces créatures ?

Par Thomas Baas, Olivier Dutto
Chez Editions Didier

|

Auteur

Thomas Baas, Olivier Dutto

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur J'ai peur ! par Thomas Baas, Olivier Dutto

Commenter ce livre

 

J'ai peur !

Thomas Baas, Olivier Dutto

Paru le 17/09/2025

28 pages

Editions Didier

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782278131068
9782278131068
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.