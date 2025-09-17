J'ai peur !

Dans son lit, Emmie a peur, trèèèès peur. "BOUH ! " Une araignée se laisse glisser du plafond. Mais Emmie ne la regarde même pas. "Pfff, c'est pas toi qui me fais peur ! " . "Tu veux dire qu'il y a quelque chose qui fait plus peur que moi ? ! GLAGLAGLA ! " L'araignée se réfugie dans le lit d'Emmie. Puis c'est au tour du voleur, du loup, de l'horrible monstre, de l'affreux ogre de se jeter sous la couette d'Emmie. Mais qui est donc plus horriblement atrocifique que toutes ces créatures ?