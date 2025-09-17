Inscription
#Essais

Faut-il avoir peur de la dette ?

Philippine Robert

ActuaLitté
Les deux quinquennats d'Emmanuel Macron risquent de laisser derrière eux une terrible ardoise. La dette française dépasse désormais les 3 300 milliards d'euros. Un record... Un désastreux bilan pour celui qui promettait de remettre en ordre nos finances publiques, et qui restera dans l'Histoire comme l'homme aux 1 000 milliards de dette. Le futur n'est pas plus prometteur. Les déficits continuent de s'accumuler. Les investisseurs et les agences de notation nous surveillent. Nos partenaires européens commencent à s'agacer. Même à Francfort, siège de la puissante Banque centrale européenne (BCE), le cas de la France inquiète... Il y a vingt ans, le rapport Pébereau alertait déjà. Quelques années plus tard, la crise des dettes souveraines a rappelé au monde entier qu'un pays de la zone euro pouvait se trouver au bord du précipice. Puis nous avons oublié. Grâce à la BCE, l'argent était devenu magique. Face à la crise du Covid, l'endettement s'est imposé. Mais la France, accro depuis cinquante ans aux déficits, n'a encore une fois pas su enclencher la marche arrière quand la situation s'est améliorée. Jusqu'où la dette publique peut-elle monter ? Qui nous prête ? Comment ? Pouvons-nous vraiment faire faillite ? Faut-il en avoir peur ? De Bercy à Francfort, en passant par Bruxelles, cette enquête, documentée et accessible, vise à décrypter les différentes facettes de la dette et à éclairer un débat économique qui déchaîne les passions. Philippine Robert est journaliste économique au Point. L'enquête à l'origine de cet ouvrage : "1974-2024. Le roman noir de la dette française" , a reçu le prix du Meilleur article financier, en 2024, dans la catégorie "Jeune journaliste" .

Par Philippine Robert
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Philippine Robert

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Sciences politiques

Faut-il avoir peur de la dette ?

Philippine Robert

Paru le 17/09/2025

200 pages

Editions du Rocher

19,90 €

ActuaLitté
9782268112213
