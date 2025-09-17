Chambre 505

Charlotte Wretlind est à l'origine d'un projet d'envergure : un hôtel de luxe à Storlien, près d'Åre, nécessitant la démolition d'un grand complexe désaffecté. Mais la femme d'affaires est retrouvée sauvagement poignardée. Un investisseur, un conseiller municipal véreux et un concurrent figurent sur la liste des premiers suspects. Jusqu'à ce qu'une sombre histoire resurgisse... Et si le meurtre était lié au passé ? Après Une écharpe dans la neige et Les Ombres de la vallée, le duo de choc formé par Hanna Ahlander et l'inspecteur Daniel Lindskog mène une nouvelle enquête au suspense implacable, dans le silence enneigé des montagnes nordiques. Viveca Sten n'a rien perdu de sa capacité à sonder les secrets tapis au coeur des petites communautés. François Lestavel, Paris Match. Derrière l'intrigue entêtante que la romancière façonne avec une parfaite maîtrise des codes de la littérature policière vacillent les flammes fragiles d'une humanité en quête de sens. Elise Lépine, Le Point. Traduit du suédois par Amanda Postel et Anna Postel.