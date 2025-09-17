Inscription
Chambre 505

Viveca Sten, Amanda Postel, Anna Postel

Charlotte Wretlind est à l'origine d'un projet d'envergure : un hôtel de luxe à Storlien, près d'Åre, nécessitant la démolition d'un grand complexe désaffecté. Mais la femme d'affaires est retrouvée sauvagement poignardée. Un investisseur, un conseiller municipal véreux et un concurrent figurent sur la liste des premiers suspects. Jusqu'à ce qu'une sombre histoire resurgisse... Et si le meurtre était lié au passé ? Après Une écharpe dans la neige et Les Ombres de la vallée, le duo de choc formé par Hanna Ahlander et l'inspecteur Daniel Lindskog mène une nouvelle enquête au suspense implacable, dans le silence enneigé des montagnes nordiques. Viveca Sten n'a rien perdu de sa capacité à sonder les secrets tapis au coeur des petites communautés. François Lestavel, Paris Match. Derrière l'intrigue entêtante que la romancière façonne avec une parfaite maîtrise des codes de la littérature policière vacillent les flammes fragiles d'une humanité en quête de sens. Elise Lépine, Le Point. Traduit du suédois par Amanda Postel et Anna Postel.

Par Viveca Sten, Amanda Postel, Anna Postel
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Viveca Sten, Amanda Postel, Anna Postel

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Chambre 505

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 17/09/2025

594 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

9782253254812
