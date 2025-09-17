Inscription
Metamorphosis

Stéphane Galas

Granville, Westfield, Southwick. Trois villes reculées du Massachusetts, un même tueur. Une silhouette insaisissable égorge au hasard des rues ; de sa capuche émane une lueur infernale. Tandis que l'implacable détective Wilfried Bosco rejoint l'enquête, Ms Alvarez, médium argentine, déterre avec effroi des ossements humains en pleine forêt. Quelles abominations sont à l'origine de cette sinistre découverte ? Y a-t-il un lien entre ce charnier et les attaques commises par celui que l'on surnomme désormais le Démon écarlate ? On est happés par ce thriller qui jongle avec les genres (polars, fantastiques, horreur) et les personnages attachants. Le style de Stéphane Galas, précis et élégant, finit par nous aspirer. Une belle descente en enfer ! Grégory Covin, Science-fiction magazine.

Par Stéphane Galas
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Stéphane Galas

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans noirs

Metamorphosis

Stéphane Galas

Paru le 17/09/2025

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

9782253249931
