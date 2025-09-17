Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La résistance écarlate

Violaine de Filippis-Abate, Filippis-abate violaine De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis #MeToo, la montée des mouvements masculinistes et réactionnaires est perceptible tant au niveau des gouvernements que sur les réseaux sociaux du monde entier. Un backlash globalisé féroce s'abat sur nous. Selon l'Onu : "Partout dans le monde, les droits des femmes et des filles font l'objet de menaces grandissantes sans précédent". Et des alertes institutionnelles à la pratique, il n'y a qu'un pas. Car sur le terrain, le diagnostic est identique. Audition dans un commissariat ordinaire. Un matin. Lumière blafarde et chaleur étouffante, un policier lâche : "Faut dire que maintenant, avec toutes ces femmes qui mentent, on est débordés. Tenez, celle d'hier : elle nous expliquait qu'elle était à poil dans le lit mais que, finalement, elle refusait une sdmie". Comment faire face à cette vague ? Comment réagir pour que cette déferlante ne gagne pas davantage de terrain ? Un sujet plus que d'actualité : en cette rentrée, une mission parlementaire a été créée en France, avec pour objet d'évaluer les risques du Backlash. Violaine De Filippis-Abate brosse un tableau lucide de la situation qui appelle une vigilance accrue et des actions fermes, tant aux niveaux individuel que collectif et politique, pour que nos droits et libertés soient préservés. Diplômée en Philosophie et en Droit, Violaine De Filippis Abate est avocate, autrice et co-fondatrice de l'association Action Juridique Féministe. Elle a publié en 2023 chez Payot un premier ouvrage remarqué : Classées sans suite. Les femmes victimes de violences face à la justice.

Par Violaine de Filippis-Abate, Filippis-abate violaine De
Chez Payot

|

Auteur

Violaine de Filippis-Abate, Filippis-abate violaine De

Editeur

Payot

Genre

Actualité politique internatio

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La résistance écarlate par Violaine de Filippis-Abate, Filippis-abate violaine De

Commenter ce livre

 

La résistance écarlate

Violaine de Filippis-Abate, Filippis-abate violaine De

Paru le 17/09/2025

224 pages

Payot

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228939720
9782228939720
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.