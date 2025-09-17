La résistance écarlate

Depuis #MeToo, la montée des mouvements masculinistes et réactionnaires est perceptible tant au niveau des gouvernements que sur les réseaux sociaux du monde entier. Un backlash globalisé féroce s'abat sur nous. Selon l'Onu : "Partout dans le monde, les droits des femmes et des filles font l'objet de menaces grandissantes sans précédent". Et des alertes institutionnelles à la pratique, il n'y a qu'un pas. Car sur le terrain, le diagnostic est identique. Audition dans un commissariat ordinaire. Un matin. Lumière blafarde et chaleur étouffante, un policier lâche : "Faut dire que maintenant, avec toutes ces femmes qui mentent, on est débordés. Tenez, celle d'hier : elle nous expliquait qu'elle était à poil dans le lit mais que, finalement, elle refusait une sdmie". Comment faire face à cette vague ? Comment réagir pour que cette déferlante ne gagne pas davantage de terrain ? Un sujet plus que d'actualité : en cette rentrée, une mission parlementaire a été créée en France, avec pour objet d'évaluer les risques du Backlash. Violaine De Filippis-Abate brosse un tableau lucide de la situation qui appelle une vigilance accrue et des actions fermes, tant aux niveaux individuel que collectif et politique, pour que nos droits et libertés soient préservés. Diplômée en Philosophie et en Droit, Violaine De Filippis Abate est avocate, autrice et co-fondatrice de l'association Action Juridique Féministe. Elle a publié en 2023 chez Payot un premier ouvrage remarqué : Classées sans suite. Les femmes victimes de violences face à la justice.