Les nouveaux antisémites

Nora Bussigny

Depuis le massacre du 7 octobre 2023, la machine s'est emballée. Avec la perspective des élections municipales de 2026 puis des présidentielles de 2027, les digues fragiles du "vivre-ensemble" ont cédé. De certains campus universitaires aux bancs de Sciences-Po, des municipalités où agissent des organisations liées à l'islam radical aux meetings de La France insoumise, Nora Bussigny a infiltré manifestations, groupes de paroles, happenings, boucles Telegram en France, à Bruxelles et à Columbia, là où sévissent les rangs les plus radicaux de l'ultra gauche. Le tableau qu'elle brosse est glaçant : sous couvert d'antisionisme, c'est l'antisémitisme qui sévit. Mais de qui et de quoi est-il le nom ? Nora Bussigny est journaliste d'investigation. Elle est l'auteure des Nouveaux Inquisiteurs (Albin Michel, 2023), enquête spectaculaire au coeur du militantisme dit " woke" .

Par Nora Bussigny
Chez Albin Michel

Auteur

Nora Bussigny

Editeur

Albin Michel

Genre

Actualité politique France

Les nouveaux antisémites

Nora Bussigny

Paru le 17/09/2025

272 pages

Albin Michel

20,90 €

9782226497734
