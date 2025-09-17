Le murmure des victimes

Une maison isolée. Emma, huit ans, a trouvé refuge dans une chaleureuse famille d'accueil, loin de ses parents toxiques. Mais, la nuit, elle entend un monstre rôder derrière les murs, un murmure étouffé que les adultes mettent sur le compte de son imagination. Une nuit, un drame éclate non loin : un homme assassine sa compagne dans un accès de violence atroce. Poursuivi et acculé par les forces de l'ordre, il se réfugie dans la maison où vit la petite fille, à l'insu de ses occupants. Traqué, il s'y cache, devenant prisonnier invisible de la bâtisse. Comment ne pas sombrer dans la folie alors qu'il croit peu à peu percevoir des râles et des griffures la nuit ? Emma a-t-elle raison ? Une bête est-elle tapie dans l'ombre ? Mais pourquoi seuls la petite fille et lui semblent-ils l'entendre ? Les monstres existent-ils ? Vivent-ils chez nous ? Dans nos maisons ? Coup de coeur de Franck Thilliez pour son roman Le Village des Ténèbres, finaliste du Grand Prix de Littérature Policière avec Biotope, David Coulon repousse ici les limites du genre, entre angoisse et roman noir, machiavélisme et tension pure.