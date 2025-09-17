Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Le murmure des victimes

David Coulon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une maison isolée. Emma, huit ans, a trouvé refuge dans une chaleureuse famille d'accueil, loin de ses parents toxiques. Mais, la nuit, elle entend un monstre rôder derrière les murs, un murmure étouffé que les adultes mettent sur le compte de son imagination. Une nuit, un drame éclate non loin : un homme assassine sa compagne dans un accès de violence atroce. Poursuivi et acculé par les forces de l'ordre, il se réfugie dans la maison où vit la petite fille, à l'insu de ses occupants. Traqué, il s'y cache, devenant prisonnier invisible de la bâtisse. Comment ne pas sombrer dans la folie alors qu'il croit peu à peu percevoir des râles et des griffures la nuit ? Emma a-t-elle raison ? Une bête est-elle tapie dans l'ombre ? Mais pourquoi seuls la petite fille et lui semblent-ils l'entendre ? Les monstres existent-ils ? Vivent-ils chez nous ? Dans nos maisons ? Coup de coeur de Franck Thilliez pour son roman Le Village des Ténèbres, finaliste du Grand Prix de Littérature Policière avec Biotope, David Coulon repousse ici les limites du genre, entre angoisse et roman noir, machiavélisme et tension pure.

Par David Coulon
Chez Fayard

|

Auteur

David Coulon

Editeur

Fayard

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le murmure des victimes par David Coulon

Commenter ce livre

 

Le murmure des victimes

David Coulon

Paru le 17/09/2025

340 pages

Fayard

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733098
9782213733098
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.