#Album jeunesse

Jeudi, je t'aime

Éléa Bergounioux, Emmanuel Bergounioux, Mayana Itoïz

ActuaLitté
Avec mon père, la vie est belle ! "Jeudi, je t'aime ! Pourquoi ? Parce que le jeudi est le jour de la semaine où Papa ne travaille pas. Et ça, c'est toujours merveilleux". Un album qui raconte la relation magique entre un papa et sa fille, où le jeudi est un jour extraordinaire ! Pas de cantine, une sortie d'école festive, des moments partagés inoubliables. Des petits rien qui font le ciment d'une vie joyeuse. De l'humour et de l'amour sublimés par les illustrations de la très talentueuse Mayana Itoiz pour qui Eléa (12 ans) et son père Emmanuel l'ont écrit.

Par Éléa Bergounioux, Emmanuel Bergounioux, Mayana Itoïz
Chez Casterman

|

Auteur

Éléa Bergounioux, Emmanuel Bergounioux, Mayana Itoïz

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Jeudi, je t'aime

Éléa Bergounioux, Emmanuel Bergounioux, Mayana Itoïz

Paru le 17/09/2025

32 pages

Casterman

13,90 €

9782203290594
