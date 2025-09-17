Lors d'une régate, Lefranc, Théa et leur équipage sont surpris par un typhon, échouant sur les côtes indonésiennes. En quête de soins pour leur équipier blessé, ils débarquent sur l'île de Walang, mais sont aussitôt capturés par les autorités locales. Immédiatement, ils se retrouvent au coeur d'un vaste complot où leurs vies, ainsi que celle du jeune sultan, sont menacées. Leur seul espoir : déjouer les manigances et découvrir la vérité.