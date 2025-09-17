Les climats

Le climat terrestre change. Pour en comprendre les ressorts et le rôle structurant dans les dynamiques environnementales et sociales contemporaines, cet ouvrage propose une exploration des climats de la Terre à partir d'une approche géographique. Une première partie présente la répartition mondiale des climats à travers l'étude des températures et précipitations moyennes mensuelles, ainsi que leur influence sur la végétation et la densité de population. La deuxième partie expose les fondements physiques de l'état moyen du climat et de sa variabilité spatio-temporelle, en s'appuyant sur les lois universelles qui régissent le système climatique. La troisième partie met en relation les principes préalablement établis et examine la géographie de variables clés (température, précipitations, composantes du cycle de l'eau, pression, vents, courants marins...). Elle met en lumière les différentes formes d'énergie présentes dans le système climatique et leurs transformations, du niveau régional à l'échelle planétaire. Enfin, les caractéristiques et les causes du changement climatique contemporain sont abordées dans la dernière partie. Clair, structuré et rigoureux, ce manuel s'adresse aux étudiants de licence et de master en géographie, ainsi qu'aux élèves d'autres disciplines relevant des sciences humaines ou environnementales. Il sera également utile aux enseignants-chercheurs souhaitant approfondir leur compréhension du climat en tant qu'objet géographique et enjeu global.