Génération à vif

Jamais une génération n'a autant été mise à l'épreuve, confrontée à des défis sans précédent qui bouleversent l'équilibre mental et physique des jeunes. Anxiété, dépression, burn-out scolaire, éco-anxiété, dépendances numériques... Autant de troubles émergents qui touchent profondément adolescents et jeunes adultes, souvent laissés seuls face à des pressions sociales, académiques et environnementales. Ce livre s'attache à explorer en profondeur les mécanismes à l'origine de ces troubles, offrant une vision unique qui lie santé mentale et santé physique, considérées comme deux versants d'une même réalité. En s'appuyant sur les dernières recherches, cet ouvrage propose une lecture nouvelle de la santé mentale des jeunes, ancrée dans les défis écologiques et les transformations sociales de notre époque. Destiné aux jeunes adultes et à leurs parents, ce guide accessible et documenté appelle à une prise de conscience collective. Il ne s'agit plus seulement de comprendre ces troubles, mais de repenser nos pratiques et d'adopter des solutions concrètes pour offrir aux jeunes un avenir en meilleure santé. Plongez dans cette exploration essentielle et découvrez comment construire, ensemble, une génération plus résiliente.