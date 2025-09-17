Inscription
#Essais

Les vagues de l'espace-temps

Matteo Barsuglia

ActuaLitté
En septembre 2015, l'observatoire américain LIGO détecte pour la première fois une onde gravitationnelle, une perturbation de l'espace-temps prédite un siècle plus tôt par Einstein. Cette dernière a été engendrée par la fusion de deux trous noirs, situés à plus d'un milliard d'années-lumière. En 2017, le détecteur européen Virgo rejoint LIGO, permettant de localiser plus précisément les sources, dont la fusion historique de deux étoiles à neutrons du 17 août, détectée grâce aux ondes gravitationnelles puis observée par des dizaines de télescopes. Depuis, les détections se poursuivent, marquant le début d'une nouvelle manière d'observer le cosmos, pour tenter de répondre aux grandes questions de l'astrophysique, de la cosmologie et de la physique fondamentale. Rédigé par un acteur de premier plan, ce livre vous emmène à la découverte d'une épopée scientifique, une aventure qui a changé à jamais l'astronomie.

Par Matteo Barsuglia
Chez Dunod

|

Auteur

Matteo Barsuglia

Editeur

Dunod

Genre

Etoiles, galaxie, univers

Les vagues de l'espace-temps

Matteo Barsuglia

Paru le 17/09/2025

256 pages

Dunod

9,90 €

ActuaLitté
9782100875870
