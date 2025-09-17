La boîte à outils pour devenir manager

Les " jeunes " managers sont rarement préparés à leur nouvelle fonction et se sentent souvent démunis face à leurs responsabilités. Ne sachant pas comment se positionner et agir avec leur équipe, ils ont tendance à rester dans leur zone de confort en continuant à exceller sur les dimensions techniques de leur ancien métier et en négligeant les dimensions managériales et humaines de leur nouvelle fonction. Ce livre a pour objectif, en 65 outils, d'aider les nouveaux managers à prendre leurs nouvelles responsabilités de manière éclairée et sereine, en leur expliquant les pièges à éviter et les bonnes attitudes à adopter pour réussir les premières années de leur vie de manager. Cet ouvrage est un véritable guide opérationnel qui les aide à bien comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent et à bien se positionner vis-à-vis de leur équipe et de leur hiérarchie.