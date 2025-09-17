Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La boîte à outils pour devenir manager

Annick Haegel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les " jeunes " managers sont rarement préparés à leur nouvelle fonction et se sentent souvent démunis face à leurs responsabilités. Ne sachant pas comment se positionner et agir avec leur équipe, ils ont tendance à rester dans leur zone de confort en continuant à exceller sur les dimensions techniques de leur ancien métier et en négligeant les dimensions managériales et humaines de leur nouvelle fonction. Ce livre a pour objectif, en 65 outils, d'aider les nouveaux managers à prendre leurs nouvelles responsabilités de manière éclairée et sereine, en leur expliquant les pièges à éviter et les bonnes attitudes à adopter pour réussir les premières années de leur vie de manager. Cet ouvrage est un véritable guide opérationnel qui les aide à bien comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent et à bien se positionner vis-à-vis de leur équipe et de leur hiérarchie.

Par Annick Haegel
Chez Dunod

|

Auteur

Annick Haegel

Editeur

Dunod

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La boîte à outils pour devenir manager par Annick Haegel

Commenter ce livre

 

La boîte à outils pour devenir manager

Annick Haegel

Paru le 17/09/2025

192 pages

Dunod

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100858750
9782100858750
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.