Le grand imagier animé de ma journée

20 pages tout carton bien solides pour se repérer dans le temps et dans les moments de la journée : le réveil, les activités au parc, à la maison, le déjeuner, la sieste, le goûter, les activités à la maison, le bain, le coucher... Grâce à ses devinettes et plus de 60 rabats à soulever, il propose une découverte active de 250 mots. L'enfant cherche à répondre, puis soulève le rabat pour voir, en images, la solution. Tout pour développer le langage : 250 mots, 200 photos et des dessins rigolos pour enrichir le vocabulaire. A partir de 18 mois.