L'Etrange Noël de M. Jack

Toute l'histoire du film L'Etrange Noël de Monsieur Jack dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Jack Skellington organise chaque année la plus terrifiante fête d'Halloween. Malgré son succès, le squelette n'en tire plus aucun plaisir. Une nuit, il trouve une étrange porte taillée dans l'écorce d'un arbre. Fasciné, il l'ouvre et découvre alors l'incroyable Christmas Town. Là-bas, tout semble infiniment plus merveilleux et joyeux. Jack se sent revivre : cette année, c'est lui qui organisera Noël, et il compte le rendre mémorable !