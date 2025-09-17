Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

L'Etrange Noël de M. Jack

A préciser, Tim Burton, Emma Troude-Beheregaray

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toute l'histoire du film L'Etrange Noël de Monsieur Jack dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Jack Skellington organise chaque année la plus terrifiante fête d'Halloween. Malgré son succès, le squelette n'en tire plus aucun plaisir. Une nuit, il trouve une étrange porte taillée dans l'écorce d'un arbre. Fasciné, il l'ouvre et découvre alors l'incroyable Christmas Town. Là-bas, tout semble infiniment plus merveilleux et joyeux. Jack se sent revivre : cette année, c'est lui qui organisera Noël, et il compte le rendre mémorable !

Par A préciser, Tim Burton, Emma Troude-Beheregaray
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Tim Burton, Emma Troude-Beheregaray

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Etrange Noël de M. Jack par A préciser, Tim Burton, Emma Troude-Beheregaray

Commenter ce livre

 

L'Etrange Noël de M. Jack

A préciser, Tim Burton

Paru le 17/09/2025

66 pages

Hachette

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017331353
9782017331353
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.