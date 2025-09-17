Inscription
Le Champ des Possibles

Lilian Renaud

ActuaLitté
Grâce à l'harmonie des guitares acoustiques, du fiddle, des uilleann pipes et des flûtes irlandaises, chaque morceau résonne comme un retour aux racines, une invitation à la simplicité et à la réflexion. Les textes en français abordent des thèmes universels et intemporels : le bon sens paysan, les inquiétudes de la trentaine, la crainte face à l'évolution humaine, et la frénésie d'un monde en perpétuel mouvement. Cet album est une ode à la fraternité et un plaidoyer pour un retour aux sources, un message puissant qui cherche à reconnecter chacun à l'essentiel, tout en offrant un moment de répit et de contemplation dans notre quotidien agité.

Par Lilian Renaud
Chez XXXX

|

Auteur

Lilian Renaud

Editeur

XXXX

Genre

Musique

Le Champ des Possibles

Lilian Renaud

Paru le 17/09/2025

XXXX

18,90 €

ActuaLitté
3560530876720
