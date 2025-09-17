Inscription
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Manga

De neige et d'encre Tome 3

Nathalie Lejeune, Miyuki Unohana

Lorsque Freya apprend le mariage de sa demi-soeur Anna, elle décide de retourner chez ses parents, accompagnée de Neneo. Ce voyage est pour elle l'occasion de se libérer du poids de son passé et d'entamer un nouvel avenir à ses côtés. C'est en ces lieux qu'elle fut rejetée par ceux qui cherchaient à exploiter sa position tout en savourant son malheur. Pour éviter que Neneo ne devienne sa faiblesse, elle lui impose un apprentissage impitoyable, espérant ainsi redéfinir leur relation. Pourtant, malgré sa détermination, ce choix devient pour Freya un véritable crève-coeur... Miyuki Unohana, jeune artiste talentueuse, débarque en France avec sa série Yuki to Sumi. Derrière ce titre se cache une épopée particulièrement touchante et bouleversante où deux êtres méprisés de tous vont tenter de faire front ensemble. Elle met en scène un récit où drame, psychologie et mystère se combinent pour un résultat aussi étonnant que captivant. Avec son trait fin et délicat, elle donne vie à un tandem qui, malgré toutes les accusations qu'il va subir, va attirer notre sympathie.

Par Nathalie Lejeune, Miyuki Unohana
Chez Panini comics

|

Auteur

Nathalie Lejeune, Miyuki Unohana

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

De neige et d'encre Tome 3

Miyuki Unohana trad. Nathalie Lejeune

Paru le 17/09/2025

182 pages

Panini comics

8,29 €

linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
