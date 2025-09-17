Once Upon a Crime Tome 1

Au cours d'un voyage, le Petit Chaperon Rouge se retrouve confronté à un incident qui défie toute explication. Bien décidée à résoudre ce mystère, elle se lance dans une enquête où la magie des contes révèle une facette bien plus sombre. Parviendra-t-elle à percer la vérité, qui semble impliquer d'autres créatures fantastiques ? Préparez-vous à découvrir une détective pas comme les autres ! Quand le Petit Chaperon Rouge mène l'enquête, cela donne naissance à une aventure aussi magique qu'inattendue ! Once Upon a Crime est l'adaptation manga du roman à succès de Aito Aoyagi. Cet auteur prolifique, qui est également l'auteur de plusieurs autres mangas, possède un riche parcours littéraire. Aux dessins, Tana Kanoka, une artiste encore peu connue en France, mais dont les séries rencontrent un grand succès au Japon. A travers ce manga, l'auteur réinvente les grands contes, les plongeant dans un genre policier et les transformant en thriller captivant. Saupoudré d'un humour noir surprenant et bien dosé, ce récit nous dévoile un tout autre visage des personnages qui ont bercé notre enfance. Un drama inspiré de cet univers coloré et sombre est disponible sur Netflix depuis 2023.