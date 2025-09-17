Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Once Upon a Crime Tome 1

Aito Aoyagi, Kanoka Tana, Jean-Baptiste Bondis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au cours d'un voyage, le Petit Chaperon Rouge se retrouve confronté à un incident qui défie toute explication. Bien décidée à résoudre ce mystère, elle se lance dans une enquête où la magie des contes révèle une facette bien plus sombre. Parviendra-t-elle à percer la vérité, qui semble impliquer d'autres créatures fantastiques ? Préparez-vous à découvrir une détective pas comme les autres ! Quand le Petit Chaperon Rouge mène l'enquête, cela donne naissance à une aventure aussi magique qu'inattendue ! Once Upon a Crime est l'adaptation manga du roman à succès de Aito Aoyagi. Cet auteur prolifique, qui est également l'auteur de plusieurs autres mangas, possède un riche parcours littéraire. Aux dessins, Tana Kanoka, une artiste encore peu connue en France, mais dont les séries rencontrent un grand succès au Japon. A travers ce manga, l'auteur réinvente les grands contes, les plongeant dans un genre policier et les transformant en thriller captivant. Saupoudré d'un humour noir surprenant et bien dosé, ce récit nous dévoile un tout autre visage des personnages qui ont bercé notre enfance. Un drama inspiré de cet univers coloré et sombre est disponible sur Netflix depuis 2023.

Par Aito Aoyagi, Kanoka Tana, Jean-Baptiste Bondis
Chez Panini comics

|

Auteur

Aito Aoyagi, Kanoka Tana, Jean-Baptiste Bondis

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Once Upon a Crime Tome 1 par Aito Aoyagi, Kanoka Tana, Jean-Baptiste Bondis

Commenter ce livre

 

Once Upon a Crime Tome 1

Aito Aoyagi, Kanoka Tana trad. Jean-Baptiste Bondis

Paru le 17/09/2025

192 pages

Panini comics

8,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039138222
9791039138222
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.