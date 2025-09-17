Lovers' Kiss

Sur la plage de Kamakura, Rikako fait la rencontre de Tomoaki Fujii, réputé pour ses nombreuses aventures. Incapable de lui résister, elle se laisse entraîner dans une relation ambiguë et compliquée. Elle sait qu'elle va le regretter, mais le coeur a ses raisons que la raison ignore... De son côté, Takao Sagisawa, un ami d'enfance de Rikako et ancien camarade de collège de Tomoaki, prend conscience qu'il a lui aussi des sentiments qui sont absolument inavouables. Quant à Eriko, la soeur de Rikako, elle porte une rancune tenace envers son aînée, créant une tension supplémentaire à ce jeu complexe de désirs et de non-dits. Akimi Yoshida est une figure incontournable du manga, une véritable légende du genre. Déjà bien représentée dans le catalogue Panini, nous sommes ravis de lui consacrer une collection entière avec l'arrivée de ses autres oeuvres. Après Banana Fish et avant de se lancer dans son autre thriller d'action emblématique, Yasha, Akimi Yoshida s'est offert une parenthèse en 1995 avec Lover's Kiss, une courte série marquant une nouvelle étape dans son oeuvre. L'histoire est située à Kamakura, une ville qui occupe une place centrale dans son univers, puisqu'elle sert également de décor à une autre de ses oeuvres majeures, Kamakura Diary (publiée chez Kana). Dans Lover's Kiss, l'autrice tisse une vaste fresque sentimentale à travers le quotidien de six personnages dont les relations s'entremêlent. Le récit est structuré en trois points de vue distincts : Boy meets girl, Boy meets boy et Girl meets girl, illustrant avec justesse et parfois crudité les quêtes amoureuses et existentielles de protagonistes profondément attachants. Initialement publié en deux volumes au Japon, ce titre sera ici réuni en un tome double.