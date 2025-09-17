Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

L'incroyable histoire des J. O. d'hiver

Sylvain Savoia, Raphaël Martin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce roman tout illustré propose de revivre 5 grands moments des JO d'hiver depuis leur création. Moments émouvants de grande victoire comme celle de la patineuse Tara Lipinski à 15 ans aux JO de Nagano... ou de fierté française avec, à Albertville, Edgard Gropiron, ou encore arrivée d'une discipline nouvelle comme le skicross aux JO de SOTCHI... Hommes, femmes, encore ados ou athlètes affirmés ils se préparent des années pour concourir sur des compétitions qui se jouent parfois à un millième de seconde... ils chutent de façon spectaculaire ou pleurent de joie quand ils découvrent leur résultat en lettres rouges... Ce sont ces moments grandioses que fait revivre le livre.

Par Sylvain Savoia, Raphaël Martin
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Sylvain Savoia, Raphaël Martin

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'incroyable histoire des J. O. d'hiver par Sylvain Savoia, Raphaël Martin

Commenter ce livre

 

L'incroyable histoire des J. O. d'hiver

Sylvain Savoia, Raphaël Martin

Paru le 17/09/2025

48 pages

Bayard jeunesse

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036382499
9791036382499
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.