L'incroyable histoire des J. O. d'hiver

Ce roman tout illustré propose de revivre 5 grands moments des JO d'hiver depuis leur création. Moments émouvants de grande victoire comme celle de la patineuse Tara Lipinski à 15 ans aux JO de Nagano... ou de fierté française avec, à Albertville, Edgard Gropiron, ou encore arrivée d'une discipline nouvelle comme le skicross aux JO de SOTCHI... Hommes, femmes, encore ados ou athlètes affirmés ils se préparent des années pour concourir sur des compétitions qui se jouent parfois à un millième de seconde... ils chutent de façon spectaculaire ou pleurent de joie quand ils découvrent leur résultat en lettres rouges... Ce sont ces moments grandioses que fait revivre le livre.