Où les étoiles tombent

Cédric Sapin-Defour, Samuel Charle

Le vendredi 12 août 2022, au bout d'une vallée étincelante dans la province de Bolzano, un couple affranchi de toute contrainte s'envole l'un à la suite de l'autre, en parapente. Cédric et Mathilde, deux passionnés de montagne, ont mille fois fait le geste de se jeter dans l'air pur. Cédric se tourne, il ne voit plus Mathilde. Dans le halètement des minutes incertaines le menant jusqu'au lieu de la chute, seules des questions. A-t-elle survécu ? Que faire ? Découpé en scènes à suspense, ce récit qui vous saisit à la gorge est le roman vrai d'un couple à l'unisson de son désir de liberté et mémoire d'une reconstruction qui prendra plusieurs années. Mathilde doit tout réapprendre. C'est une page blanche que l'amour imbibe, sur laquelle s'écrit une existence à réinventer et qui nous interroge. Tandis que l'autre renaît, qu'est-ce qui meurt en soi ? Comment ensemble se reconstruire ? Ode à la beauté de l'instant, ce livre puissant est avant tout un hymne à la vie. Interprétation humaine

Par Cédric Sapin-Defour, Samuel Charle
Chez Audiolib

|

Auteur

Cédric Sapin-Defour, Samuel Charle

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

Où les étoiles tombent

Cédric Sapin-Defour

Paru le 17/09/2025

395 pages

Audiolib

25,50 €

9791035419172
© Notice établie par ORB
