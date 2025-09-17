Inscription
#Imaginaire

Mords-moi si tu peux

Karine Marcé

Il rêvait de tranquillité... c'est raté ! Dans une société où vampires, loups-garous, sirènes, sorcières et humains vivent en harmonie, Shane Slaughter n'aspire qu'à une chose : qu'on lui fiche une paix royale. Hélas pour lui, son manoir, connu pour ses pouvoirs d'autoprotection, est régulièrement pris pour cible par des humains en quête de sensations fortes. Alors certes, avoir recours à la contrainte vampirique pour se débarrasser des derniers intrus en date n'était pas la meilleure des idées, mais ça lui a fait un bien fou ! Cela étant, il était loin d'imaginer qu'ils porteraient plainte contre lui, et que le juge statuerait en leur faveur. Shane a six mois pour prouver qu'il ne nourrit aucune rancoeur envers les humains. Puisqu'il refuse de s'engager dans quelque relation que ce soit, son ami Garrett lui suggère de se dégotter une fausse petite amie. Après tout, pas besoin que leur amour soit réel, seulement que le juge y croie suffisamment pour lever les charges qui pèsent contre lui et lui éviter la prison. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Natalina, une humaine bien trop énergique et pétillante à son goût ! Il aime le silence, elle tchatche en continu. Il préfère la sobriété, elle s'habille comme un arc-en-ciel. Il chérit la solitude, elle ramène constamment ses amis chez lui. Enfin, tant qu'elle respecte les deux interdits fixés par Shane, tout se passera bien entre eux deux : Ne pas chanter. Ne pas visiter le premier étage, sous aucun prétexte. Malgré son caractère entêté, ça, elle peut le faire... Pas vrai... ? A propos de l'autrice Originaire de Bretagne, Karine Marcé écrit depuis sa plus tendre enfance. Grande voyageuse dans l'âme, elle a eu la chance de vivre dans des villes comme Londres, Barcelone ou encore sur un campus universitaire à Oxford (Ohio), ce qui lui a permis d'attiser son imagination et sa créativité.

Par Karine Marcé
HarperCollins France

|

Auteur

Karine Marcé

Editeur

HarperCollins France

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Mords-moi si tu peux

Karine Marcé

Paru le 17/09/2025

384 pages

HarperCollins France

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791033923589
