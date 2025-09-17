Inscription
#Polar

Le premier sang

Cédric Sire, Sire Cédric

ActuaLitté
Les plus grandes terreurs naissent de l'enfance... Cité des Ruisseaux, région parisienne. Cette nuit, la policière Eva Svärta et son coéquipier Erwan Leroy sont en planque. Ils espèrent faire tomber Ismaël Constantin, le caïd qui inonde de drogue le quartier. Mais, rien ne se passe comme prévu. Un incendie ravage l'immeuble. Parmi les cendres, l'horreur. A l'autre bout du pays, le commandant toulousain Alexandre Vauvert, qui ne parvient pas à oublier sa brève liaison avec Eva, est lui aussi confronté à des événements aussi épouvantables qu'inexplicables. De Toulouse à Paris, entre anciennes croyances et terrifiante réalité, un jeu de piste macabre se dessine. Et si les fantômes du passé se mettaient à reprendre vie ? Maître du thriller, Cédric Sire nous embarque avec Svärta et Vauvert dans une intrigue à se ronger les sangs. A propos de l'auteur Cédric Sire, lauréat du prix des lecteurs du Livre de Poche 2023, du prix Méditerranée Polar et du prestigieux prix Polar du Festival de Cognac, fait partie du cercle fermé des maîtres du thriller. Ses romans aux frontières du suspense et du frisson sont traduits en plusieurs langues et remportent un grand succès critique et public. Cédric Sire vit à Toulouse. "Proche d'un film d'action". 20 Minutes "Mieux qu'un thriller ! " Femme Actuelle "Cédric Sire parvient à raconter des choses innommables sans pour autant tomber dans le graveleux, dans l'inutilement gore. Une réussite ! " Le Télégramme "Parfait ! Un polar Implacable ! " France Dimanche "Un roman haletant". Le Soir

Par Cédric Sire, Sire Cédric
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Cédric Sire, Sire Cédric

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romans policiers

Le premier sang

Cédric Sire, Sire Cédric

Paru le 17/09/2025

672 pages

HarperCollins France

9,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791033916765
© Notice établie par ORB
