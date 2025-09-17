Inscription
Construire un lac, faire disparaître des cailloux, porter un chapeau

Damien Tran

Un groupe d'humains vit dans la forêt. Une trentaine de chapitres décrit différents aspects de leur vie : Leur manière de se nourrir, leurs jeux, leurs rituels funéraires, leurs fêtes, leurs coutumes ... A bien des égards, leur mode d'existence peut apparaître absurde et irrationnel. Ils passent beaucoup de temps à construire des radeaux magnifiques qui coulent dès leur mise à l'eau. Ils creusent un très grand lac pour le simple plaisir d'y accueillir des oiseaux aquatiques. Leurs projets ambitieux se traduisent souvent par des échecs, mais on dirait que rien n'est grave.

Par Damien Tran
Chez Grand Egle

Auteur

Damien Tran

Editeur

Grand Egle

Genre

Littérature française

Construire un lac, faire disparaître des cailloux, porter un chapeau

Damien Tran

Paru le 17/09/2025

112 pages

Grand Egle

18,00 €

9782955333099
