Construire un lac, faire disparaître des cailloux, porter un chapeau

Un groupe d'humains vit dans la forêt. Une trentaine de chapitres décrit différents aspects de leur vie : Leur manière de se nourrir, leurs jeux, leurs rituels funéraires, leurs fêtes, leurs coutumes ... A bien des égards, leur mode d'existence peut apparaître absurde et irrationnel. Ils passent beaucoup de temps à construire des radeaux magnifiques qui coulent dès leur mise à l'eau. Ils creusent un très grand lac pour le simple plaisir d'y accueillir des oiseaux aquatiques. Leurs projets ambitieux se traduisent souvent par des échecs, mais on dirait que rien n'est grave.