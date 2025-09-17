L'ostéopathie pour les bovins, souvent perçue comme une médecine complémentaire, devient un outil incontournable pour les professionnels de l'élevage. Ce livre, à la fois théorique et pratique, offre une approche complète de l'ostéopathie appliquée aux bovins. Que vous soyez ostéopathe animalier, étudiant en ostéopathie ou éleveur curieux, vous y trouverez des clés pour mieux comprendre les symptômes, poser un diagnostic et appliquer des techniques efficaces. A travers des chapitres détaillés sur l'anatomie, les gestes de palpation, les motifs de consultation courants et les contre-indications, cet ouvrage vous guidera dans votre pratique quotidienne. Des fiches pratiques et des témoignages d'éleveurs enrichissent l'expérience, illustrant l'impact concret de l'ostéopathie sur le bien-être des animaux. Ce livre vous apportera : - Une vision claire et accessible de l'ostéopathie bovine. - Des fiches pratiques pour chaque pathologie courante (boiteries, troubles de la reproduction, etc.). - Des conseils pour appliquer les techniques de manière sûre et efficace. - Une réflexion sur les moments propices à l'intervention et les situations où l'ostéopathie n'est pas recommandée. Préparez-vous à enrichir vos connaissances et à améliorer votre pratique avec cet ouvrage essentiel !