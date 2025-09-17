Quand l'amour rend possible l'impossible

Cet ouvrage aborde le miracle d'une vie lorsque la conscience d'Amour explose les barbelés qui nous condamnent à la privation d'aimer. Il nous rappelle que même dans les moments les plus rudes, chaque existence recèle un potentiel infini de ressources et d'espérance. A travers des récits authentiques, ses expériences en cabinet et des réflexions éclairantes, Sarah Serievic explique comment surpasser nos obstacles ou nos conditionnements pour accéder au meilleur de soi et éveiller en nous la dimension la plus lumineuse de notre être.