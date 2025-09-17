Inscription
Quand l'amour rend possible l'impossible

Sarah Serievic, Pierre Lunel

Cet ouvrage aborde le miracle d'une vie lorsque la conscience d'Amour explose les barbelés qui nous condamnent à la privation d'aimer. Il nous rappelle que même dans les moments les plus rudes, chaque existence recèle un potentiel infini de ressources et d'espérance. A travers des récits authentiques, ses expériences en cabinet et des réflexions éclairantes, Sarah Serievic explique comment surpasser nos obstacles ou nos conditionnements pour accéder au meilleur de soi et éveiller en nous la dimension la plus lumineuse de notre être.

Par Sarah Serievic, Pierre Lunel
Chez Mamaéditions.com

Auteur

Sarah Serievic, Pierre Lunel

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Réussite personnelle

Quand l'amour rend possible l'impossible

Sarah Serievic

Paru le 17/09/2025

144 pages

Mamaéditions.com

17,95 €

9782845946866
