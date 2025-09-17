L'enfant d'ailleurs

Après la mort de son grand-père, Agnès découvre un terrible secret. Cet homme qui l'a élevée avec amour dans la campagne anglaise lui a menti en affirmant qu'elle était sa petite-fille biologique. Ancien officier britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, il lui a aussi raconté que ses parents avaient été tués lors d'un bombardement nazi. Mais est-ce la vérité ? Pour lever le voile sur ses véritables origines, la jeune femme remonte le fil de son histoire familiale, jusqu'en Norvège. Et lorsqu'elle frappe à la porte d'une maison et qu'une vieille femme lui ouvre, elle sait qu'elle vient de retrouver sa véritable mère. Cette mère dont son grand-père ne lui a jamais parlé. Agnès découvre que, pendant la guerre, sa mère a participé au programme des Lebensborn, les "pouponnières nazies" , et qu'elle a eu deux enfants avec un officier allemand. Mais ce n'est que le début d'une histoire bien pire que tout ce que la jeune femme aurait pu imaginer...