Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

L'enfant d'ailleurs

Marius Gabriel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après la mort de son grand-père, Agnès découvre un terrible secret. Cet homme qui l'a élevée avec amour dans la campagne anglaise lui a menti en affirmant qu'elle était sa petite-fille biologique. Ancien officier britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, il lui a aussi raconté que ses parents avaient été tués lors d'un bombardement nazi. Mais est-ce la vérité ? Pour lever le voile sur ses véritables origines, la jeune femme remonte le fil de son histoire familiale, jusqu'en Norvège. Et lorsqu'elle frappe à la porte d'une maison et qu'une vieille femme lui ouvre, elle sait qu'elle vient de retrouver sa véritable mère. Cette mère dont son grand-père ne lui a jamais parlé. Agnès découvre que, pendant la guerre, sa mère a participé au programme des Lebensborn, les "pouponnières nazies" , et qu'elle a eu deux enfants avec un officier allemand. Mais ce n'est que le début d'une histoire bien pire que tout ce que la jeune femme aurait pu imaginer...

Par Marius Gabriel
Chez City Editions

|

Auteur

Marius Gabriel

Editeur

City Editions

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'enfant d'ailleurs par Marius Gabriel

Commenter ce livre

 

L'enfant d'ailleurs

Marius Gabriel

Paru le 17/09/2025

304 pages

City Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824630380
9782824630380
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.