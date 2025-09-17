Les garçons perdus Tome 1

Dans le village où il est né, Jack n'a jamais trouvé sa place. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction, suscitant moqueries et jalousie. Le jeune homme n'a pas d'autre alternative que de s'enfuir à Londres où l'attend une vie de misère. Pour survivre, il est contraint de vendre ses charmes dans les bas-fonds. Jusqu'au jour où son joli visage suscite l'intérêt d'un étrange Immortel. Ce vampire déguisé en gentilhomme lui propose un pacte : Jack doit séduire un éminent membre de la Société Immortelle afin de lui dérober ses secrets. Il pourra alors retrouver la liberté... et la richesse. Contraint d'accepter, Jack s'engage dans un engrenage mortel de complots et de jeux de pouvoirs. Une machination dans laquelle Antoine, un jeune prince arrogant, envoûtant et terriblement dangereux, vient semer le trouble. Et les secrets qu'il dissimule pourraient tout remettre en question... .