Michael Jackson, le roman d'une légende

Barbara Kaufman, Anita Prager

ActuaLitté
Une légende. Dix ans après sa disparition, Michael Jackson reste l'unique Roi de la Pop, la star planétaire de tous les superlatifs. Il avait tous les talents : musicien extraordinaire, interprète hors pair et showman génial, avec près d'un milliard d'albums vendus, un record absolu. Au-delà du mythe, ce livre raconte la véritable histoire de Michael, ce garçon privé d'enfance sous la tutelle d'un père tyrannique. On y découvre aussi un adulte engagé dans une quête éperdue pour retrouver une certaine innocence, une quête qui le conduira à tous les excès... A la lumière de révélations et de témoignages inédits, cette biographie apporte un nouvel éclairage sur l'itinéraire intime d'un homme au destin brisé, entre douleurs secrètes, rumeurs, scandales et drames. Une histoire qui se lit comme le roman tragique d'un géant trop fragile.

Barbara Kaufman, Anita Prager
Chez City Editions

Auteur

Barbara Kaufman, Anita Prager

Editeur

City Editions

Genre

Variété internationale

Michael Jackson, le roman d'une légende

Barbara Kaufman, Anita Prager

Paru le 15/10/2025

288 pages

City Editions

18,90 €

9782824629681
Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
