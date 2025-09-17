Michael Jackson, le roman d'une légende

Une légende. Dix ans après sa disparition, Michael Jackson reste l'unique Roi de la Pop, la star planétaire de tous les superlatifs. Il avait tous les talents : musicien extraordinaire, interprète hors pair et showman génial, avec près d'un milliard d'albums vendus, un record absolu. Au-delà du mythe, ce livre raconte la véritable histoire de Michael, ce garçon privé d'enfance sous la tutelle d'un père tyrannique. On y découvre aussi un adulte engagé dans une quête éperdue pour retrouver une certaine innocence, une quête qui le conduira à tous les excès... A la lumière de révélations et de témoignages inédits, cette biographie apporte un nouvel éclairage sur l'itinéraire intime d'un homme au destin brisé, entre douleurs secrètes, rumeurs, scandales et drames. Une histoire qui se lit comme le roman tragique d'un géant trop fragile.