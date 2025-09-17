Kaiju n°8 Tome 15 . Edition limitée

Résolu à respecter la promesse qu'ils se sont faite enfants, Kafka et Mina se tiennent enfin côte à côte face à l'ennemi. Un dernier tir de sa partenaire permet au n° 8 de bénéficier d'une ouverture afin de libérer toute sa puissance et, dans un ultime assaut, de briser le noyau du kaiju n° 9. C'est alors que du corps de l'adversaire jaillit soudain la source originelle de sa force, un monstre maléfique semblant ressurgir du passé...
Par
Naoya Matsumoto, Sylvain Chollet Chez
Kazé Editions
