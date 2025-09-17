Shimazaki in the Land of Peace Tome 1

Enlevé quand il était enfant par la Ligue de Libération économique (LEL), un groupe armé opposé à la communauté internationale, Shingo Shimazaki est devenu un agent de combat au service de cette organisation. Trente ans plus tard, il déserte et parvient à rejoindre son pays natal, le Japon. Désormais, Shimazaki aspire à vivre paisiblement dans ce qui semble être, à ses yeux, un paradis sur Terre. Mais son passé d'arme humaine n'est pas sans conséquence : est-il seulement possible pour lui de trouver la paix ?