Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Shimazaki in the Land of Peace Tome 1

Gouten Hamada, Takeshi Seshimo, Djamel Rabahi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Enlevé quand il était enfant par la Ligue de Libération économique (LEL), un groupe armé opposé à la communauté internationale, Shingo Shimazaki est devenu un agent de combat au service de cette organisation. Trente ans plus tard, il déserte et parvient à rejoindre son pays natal, le Japon. Désormais, Shimazaki aspire à vivre paisiblement dans ce qui semble être, à ses yeux, un paradis sur Terre. Mais son passé d'arme humaine n'est pas sans conséquence : est-il seulement possible pour lui de trouver la paix ?

Par Gouten Hamada, Takeshi Seshimo, Djamel Rabahi
Chez Pika Edition

|

Auteur

Gouten Hamada, Takeshi Seshimo, Djamel Rabahi

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Shimazaki in the Land of Peace Tome 1 par Gouten Hamada, Takeshi Seshimo, Djamel Rabahi

Commenter ce livre

 

Shimazaki in the Land of Peace Tome 1

Gouten Hamada, Takeshi Seshimo trad. Djamel Rabahi

Paru le 17/09/2025

208 pages

Pika Edition

7,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811684136
9782811684136
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.