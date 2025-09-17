Inscription
#Roman jeunesse

Le Camp de vacances

Rosalind Elland-Goldsmith, Vayounette

Les vacances sont arrivées ! Mila, Romy et Iris partent une semaine dans un superbe poney-club en bord de mer. Mais, loin de ses parents et entourée de nouveaux visages, Mila ne se sent pas à l'aise... Et si Poneylia et ses amies pouvaient l'aider à prendre confiance en elle ? Au pas, au trot et au galop, Vive la magie à portée de sabots ! Une nouvelle aventure commence, et Mila est bien décidée à trouver sa place ! Dès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.

Par Rosalind Elland-Goldsmith, Vayounette
Chez Play Bac

|

Auteur

Rosalind Elland-Goldsmith, Vayounette

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Le Camp de vacances

Rosalind Elland-Goldsmith, Vayounette

Paru le 17/09/2025

32 pages

Play Bac

5,99 €

9782809691412

ActuaLitté
