Le Camp de vacances

Les vacances sont arrivées ! Mila, Romy et Iris partent une semaine dans un superbe poney-club en bord de mer. Mais, loin de ses parents et entourée de nouveaux visages, Mila ne se sent pas à l'aise... Et si Poneylia et ses amies pouvaient l'aider à prendre confiance en elle ? Au pas, au trot et au galop, Vive la magie à portée de sabots ! Une nouvelle aventure commence, et Mila est bien décidée à trouver sa place ! Dès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.