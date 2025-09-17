Tante Berthe et autres textes sur l'impressionnisme

En épousant Jeannie Gobillard, nièce de Berthe Morisot et cousine germaine de Julie Manet - elle-même nièce d'Edouard Manet -, Paul Valéry eut le privilège de vivre de l'intérieur, aux côtés de ses acteurs ou de leurs enfants, l'une des plus prodigieuses aventures de l'Histoire de l'Art : celle de l'Impressionnisme. Les textes qui figurent dans cet ouvrage, éclairés par l'arrière-petit fils de Paul Valéry, sont à la fois les brillants essais d'un illustre écrivain sur d'éminents artistes, et les précieux témoignages d'un homme qui leur fut proche. Préface d'Alexandre Valéry.
Par
Paul Valéry, Alexandre Valéry Chez
Mille et une Nuits
