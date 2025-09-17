Tante Berthe et autres textes sur l'impressionnisme

En épousant Jeannie Gobillard, nièce de Berthe Morisot et cousine germaine de Julie Manet - elle-même nièce d'Edouard Manet -, Paul Valéry eut le privilège de vivre de l'intérieur, aux côtés de ses acteurs ou de leurs enfants, l'une des plus prodigieuses aventures de l'Histoire de l'Art : celle de l'Impressionnisme. Les textes qui figurent dans cet ouvrage, éclairés par l'arrière-petit fils de Paul Valéry, sont à la fois les brillants essais d'un illustre écrivain sur d'éminents artistes, et les précieux témoignages d'un homme qui leur fut proche. Préface d'Alexandre Valéry.