Tante Berthe et autres textes sur l'impressionnisme

Paul Valéry, Alexandre Valéry

ActuaLitté
En épousant Jeannie Gobillard, nièce de Berthe Morisot et cousine germaine de Julie Manet - elle-même nièce d'Edouard Manet -, Paul Valéry eut le privilège de vivre de l'intérieur, aux côtés de ses acteurs ou de leurs enfants, l'une des plus prodigieuses aventures de l'Histoire de l'Art : celle de l'Impressionnisme. Les textes qui figurent dans cet ouvrage, éclairés par l'arrière-petit fils de Paul Valéry, sont à la fois les brillants essais d'un illustre écrivain sur d'éminents artistes, et les précieux témoignages d'un homme qui leur fut proche. Préface d'Alexandre Valéry.

Par Paul Valéry, Alexandre Valéry
Chez Mille et une Nuits

Auteur

Paul Valéry, Alexandre Valéry

Editeur

Mille et une Nuits

Genre

Ecrits sur l'art

Tante Berthe et autres textes sur l'impressionnisme

Paul Valéry

Paru le 17/09/2025

80 pages

Mille et une Nuits

5,50 €

9782755509342
