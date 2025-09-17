Le Dernier Afghan

Par amour, un soldat russe démobilisé dérobe le contenu d'un fourgon blindé... Ainsi s'achève l'histoire grandiose et tragique de la puissante Union des vétérans de la guerre d'Afghanistan. Un thème fort et original, le sort des vétérans russes de la première guerre d'Afghanistan, offrant une peinture de l'ère post-soviétique et de l'avènement de Vladimir Poutine. Un roman noir palpitant de 600 pages dans la grande tradition russe du roman fleuve, foisonnant et épique, traversé par une histoire d'amour poignante.