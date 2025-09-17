Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Le Dernier Afghan

Raphaëlle Pache, Alexeï Ivanov

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Par amour, un soldat russe démobilisé dérobe le contenu d'un fourgon blindé... Ainsi s'achève l'histoire grandiose et tragique de la puissante Union des vétérans de la guerre d'Afghanistan. Un thème fort et original, le sort des vétérans russes de la première guerre d'Afghanistan, offrant une peinture de l'ère post-soviétique et de l'avènement de Vladimir Poutine. Un roman noir palpitant de 600 pages dans la grande tradition russe du roman fleuve, foisonnant et épique, traversé par une histoire d'amour poignante.

Par Raphaëlle Pache, Alexeï Ivanov
Chez Rivages

|

Auteur

Raphaëlle Pache, Alexeï Ivanov

Editeur

Rivages

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Dernier Afghan par Raphaëlle Pache, Alexeï Ivanov

Commenter ce livre

 

Le Dernier Afghan

Alexeï Ivanov trad. Raphaëlle Pache

Paru le 17/09/2025

752 pages

Rivages

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743668051
9782743668051
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.