Dans le port d'Ambernave, il y a des marins, ce qui en soi n'a rien d'étonnant... Il y a aussi Emile, l'ancien docker misanthrope, qui boîte et qui boit. Qui a trop lu Steinbeck. Qui cherche un homme sur les quais sans le savoir, au hasard de ses errances portuaires. Et le trouvera dans l'haleine glacée des brumes océanes, pour vivre enfin le livre à sa manière... Des petits chiens et des ombres. Un roman noir insolite et envoûtant par l'auteur de "Brocéliande-sur-Marne" .