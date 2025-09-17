Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Swimming Pool

Sarah Crossan, Clémentine Beauvais

ActuaLitté
Kasienka est polonaise et elle vient d'arriver en Angleterre avec sa mère. Mais la vie ici n'a rien d'une vie rêvée. Heureusement, il y a la piscine, il y a l'eau. Et dans l'équipe de natation, il y a William... Il est assis au bout du plongeoir, Il me regarde. Cinq longueurs, Six longueurs, Sept longueurs, Huit longueurs, Et quand j'arrive juste en dessous de lui, Au bout du grand bain, Il se lève, étend les bras, Et, comme un épervier en chasse, Plonge dans l'eau Sans effort.

Par Sarah Crossan, Clémentine Beauvais
Chez Rageot

|

Auteur

Sarah Crossan, Clémentine Beauvais

Editeur

Rageot

Genre

Romans, témoignages & Co

Swimming Pool

Sarah Crossan trad. Clémentine Beauvais

Paru le 17/09/2025

416 pages

Rageot

8,00 €

ActuaLitté
9782700284218
© Notice établie par ORB
