Swimming Pool

Kasienka est polonaise et elle vient d'arriver en Angleterre avec sa mère. Mais la vie ici n'a rien d'une vie rêvée. Heureusement, il y a la piscine, il y a l'eau. Et dans l'équipe de natation, il y a William... Il est assis au bout du plongeoir, Il me regarde. Cinq longueurs, Six longueurs, Sept longueurs, Huit longueurs, Et quand j'arrive juste en dessous de lui, Au bout du grand bain, Il se lève, étend les bras, Et, comme un épervier en chasse, Plonge dans l'eau Sans effort.