Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les grands explorateurs

Anne Dhoquois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre ne ressemble à aucun autre et permet de se forger une solide culture historique sur les explorateurs les plus marquants et leurs voyages extraordinaires. Des histoires palpitantes, illustrées de chefs-d'oeuvre, le tout expliqué de manière accessible et drôle par des textes pimentés et des BD (blagues dessinées). Grâce à ce livre, vous apprendrez que Christophe Colomb n'est pas le premier Européen à avoir foulé le sol américain ou que la première globe-trotteuse à avoir effectué deux tours du monde a pour nom Ida Pfeiffer, entre autres découvertes surprenantes ou insolites.

Par Anne Dhoquois
Chez Marabout

|

Auteur

Anne Dhoquois

Editeur

Marabout

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les grands explorateurs par Anne Dhoquois

Commenter ce livre

 

Les grands explorateurs

Anne Dhoquois

Paru le 24/09/2025

160 pages

Marabout

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501190503
9782501190503
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.