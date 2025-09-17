Les grands explorateurs

Ce livre ne ressemble à aucun autre et permet de se forger une solide culture historique sur les explorateurs les plus marquants et leurs voyages extraordinaires. Des histoires palpitantes, illustrées de chefs-d'oeuvre, le tout expliqué de manière accessible et drôle par des textes pimentés et des BD (blagues dessinées). Grâce à ce livre, vous apprendrez que Christophe Colomb n'est pas le premier Européen à avoir foulé le sol américain ou que la première globe-trotteuse à avoir effectué deux tours du monde a pour nom Ida Pfeiffer, entre autres découvertes surprenantes ou insolites.