Tous les dictionnaires sont des monstres

Sébastien Dégeilh

ActuaLitté
"Tous les dictionnaires sont des monstres. L'exemple de Paulo de Cantos" est un texte inédit de Sébastien Dégeilh qui décrit et analyse un dictionnaire écrit, illustré et conçu par Paulo de Cantos. Paulo de Cantos (1892-1979) fut éditeur, bibliophile, éducateur, philanthrope et typographe, occupant une place particulière dans la modernité artistique au Portugal. Il a écrit, conçu et édité environ 70 titres entre 1920 et 1960. Ce texte recontextualise de manière historique la production de ce dictionnaire et le remet en perspective avec des pratiques éditoriales et graphiques de l'époque.

Par Sébastien Dégeilh
Chez Burn Août Editions

|

Auteur

Sébastien Dégeilh

Editeur

Burn Août Editions

Genre

Edition

Tous les dictionnaires sont des monstres

Sébastien Dégeilh

Paru le 17/09/2025

16 pages

Burn Août Editions

6,00 €

9782493534231
