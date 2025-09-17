Chine, une nouvelle puissance culturelle ?

Alliant hard et soft power, Pékin déploie une stratégie globale, mêlant culture, réécriture de l'histoire et diplomatie d'influence. Ne souffrant d'aucune forme de dissidence, la mise en place de cette "sécurité culturelle" répond au besoin de créer ses propres industries culturelles mais aussi à celui de forger un discours au service de la puissance chinoise. Dans cette nouvelle édition enrichie, découvrez comment cette ambition culturelle redessine les rapports de force mondiaux. Un enjeu clé du XXIe siècle, analysé ici sous un angle inédit.