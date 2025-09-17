To do list

Todolist est une forme courte, comme un recueil de poèmes ou un album de musique. Elle s'inspire du travail d'une BD minimaliste, défrichée notamment par Sammy Stein ou Alexis Beauclair. L'idée de jouer avec certains clichés narratifs — comme la chute en fin de strip ou l'apparition d'un élément perturbateur — est ici très présente, au détriment d'une approche purement contemplative. S'il s'agit d'une forme dépouillée, l'enjeu est de coller au réel, de gratter sous la bêtise, le n'importe quoi, l'erreur ou le pas de côté, pour y déceler une forme de poésie grandiose ou doucement ridicule.