Le plus beau dessin

"Sergio, Andréa et Lévi s'ennuient. Et, quand ils s'ennuient, on dirait presque qu'ils boudent. Et, ça, Jeannette n'aime pas. Elle propose de regarder un livre, mais Andréa râle : "Oh non ! C'est le pire ! " Lévi réfléchit, et, tilt, il a une idée. "Et si on faisait un concours du plus beau dessin ? " Là, Andréa sourit : il aime bien les concours ! Et, surtout, il aime gagner. Jeannette pense : "Oh lala ! Dans les concours, il y a toujours quelqu'un qui gagne et qui est content, mais il y a aussi toujours quelqu'un qui perd et qui est triste. ". . Et ça, Jeannette n'aime pas. ". . "Jeannette" , les premières histoires des tout-petits Des histoires légères et joyeuses qui mettent en scène les petits soucis et événements du quotidien des petits. Une approche humoristique et tendre à la fois, pour voir la vie du bon côté ! Une héroïne empathique Jeannette est une héroïne empathique : elle ne supporte pas que ses amis aient du chagrin, et elle cherche toujours le moyen de leur rendre le sourire. Un personnage positif pour accompagner les petits dans le processus de socialisation et du rapport aux autres. Une série pop et colorée Ecrite par Emilie Chazerand et illustrée par Anna Guillet, cette collection propose des histoires gaies et rythmées, à portée d'enfant et proche des préoccupations des tout-petits. Des couleurs vives créent un univers plein d'énergie. Chaque histoire se déguste comme un délicieux bonbon sucré !